Kas paljud koolistaadionid jäävad ka järgmisel suvel suletuks? Minister: võiks olla mingi ühiskondlik kokkulepe, millest lähtume

Lukustatud spordiväljakud on suureks probleemiks just linnades ja just koolivaheaegadel – lapsed võivad küll soovida väljakul palli taga ajada, kuid seda ei saa teha, sest spordiplatsi ümbritsev aed on lukus. Või kui pole lukus, aetakse laps sealt ära. Kallas tunnistas, et seda on juhtunud ka tema järeltulijatega.