Ivanovic alustas neljandat seiklust Raieste ja imenapi võiduga

Neljandat korda Baskoniat juhendama asunud Duško Ivanovic (66) saatis algviisikus platsile ka vana tuttava Sander Raieste , kelle roll polnud Joan Peñarroya käe all eurosarjas ülearu suur. Tõsi, täna tegi ta alguses kuueminutilise etteaste, mille jooksul tabas ainsa teele saadetud kolmese, kuid vaatas tervet teist veerandit pingilt.

Ka Maik-Kalev Kotsari jaoks tundus uus algus pisut lubavam, sest tagamängijad leidsid aeg-ajalt rünnakul tedagi. See, et Kotsarini jõuab pall harva, on olnud Darius Thompsoni lahkumise järel Baskonia üks murekoht. Vähemalt Eestist vaadatuna.