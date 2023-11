Talts ja Kangert hoiatavad noori kolleege mõtlematute naljade eest: tänapäeval tuleb ju alati kuskilt nurgast mõni tark välja, kellele see ei meeldi

Kuna Taltsi ja Kangerti sõnumid noorele iseendale on suures pildis ikkagi sõnumid neile endile võimaluseta olnut muuta, haaras Õhtulehe reporter neilt lavalt naastes hõlmast kinni ja päris teema kohta, mis on viimase pooleteise aasta jooksul otseselt ja teravalt puudutanud ka kaht noort Eesti sporditalenti: kuidas peaks noorsportlane end hoidma sotsiaalmeedia ohtude ja ahvatluste eest? On see üksnes noore enda vastutada või on selles oma roll ka spordiklubidel ja treeneritel? Taustaks mõistagi võidusõitja Jüri Vipsi ja jalgrattur Madis Mihkelsiga juhtunu, kus esimesel juhul läks internetti ringlema Vipsi rassistlik ja solvav keelekasutus, teisel juhul jagati sotsiaalmeedias aga fotot, kus parajasti Hiinas viibiv Mihkels venitas sõrmedega silmad pilukile.