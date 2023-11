Jalgpalliliit mõistab Levadia pahameelt, aga lükkas protesti tagasi

Levadia saatis 2. novembri õhtul EJLi Premium liiga 34. vooru mängu (0 : 0 viik Pärnu Vaprusega) kohta protesti, et „selgitada olukorda“, „õigluse taastamiseks uurida neid episoode“, „hinnata kohtunikebrigaadi tegevust“ ja „võtta vastutusele mängu FCI Levadia – Pärnu JK Vaprus kohtunikud“.

EJLi peadirektor Tõnu Sirel vastas kõigile Levadia esitatud küsimustele kirja teel täna ning riputas selle ka oma kodulehele kõigile lugemiseks . Sirel selgitas, et EJL-is tegeleb kohtunike hindamisega ja nende poolt vastu võetud otsuste analüüsimisega kohtunike osakond, tehes vajadusel koostööd kohtunike komisjoniga.

Kohtunike osakonna analüüsist selgub, et mängu esimesel poolajal tühistasid kohtunikud ekslikult FCI Levadia löödud värava. Pall tabas väravale eelnenud olukorras FCI Levadia mängija Rasmus Peetsoni kätt pigem juhuslikult kui et tegu oli käega mängu rikkumisega ning kuna Peetson ei löönud väravat, vaid värava lõi teine mängija, siis ei ole oodatud käega mängu rikkumise fikseerimine. Videokohtunik Kristo Külljastinen aga eksis reeglite tõlgendamisel.

Mis puudutab väljakukohtuniku poolt ekraani ees olukorra ülevaatamist, siis väravale eelnenud käega mäng on faktil põhinev olukord ehk ei oma tähtsust, mis asendis on mängija käsi palliga kokkupuutel ning väljakukohtunik ei pea minema ekraanilt olukorda üle vaatama.

Jalgpalliliidu teate uudisväärtus on see, et Levadia protestis asja vastu, mille vastu ei saa Premium liiga juhendi järgi protestida.