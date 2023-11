Allar Raja: paistab vägisi sedamoodi, et tuleb veel üks hooaeg ehk Allari ja Tõnu „Last Dance“

Ta kirjutas: „Pärast kaklust rusikatega ei vehita, kuigi tahaks. MM lõppes rohkem kui kuu aega tagasi, täna küsitakse, mis saab edasi? Kas riputan aerud varna?



Aga enne, kui vastan sellele, on aeg anda peegeldus enda tunnetest, mida tekitab jääda esimesena ilma Pariisi olümpia piletist. Maailmameistrivõistlustel 8. koht on tõesti hea tulemus, aga jah, see on tühine, kui OMi uks lüüakse nina ees kinni. Just see tekitab tunde, et mul on sõudmisega „Unfinished Business“. Õnneks väike pragu seal ikkagi on ja just selles osas soovin ma veel kord „kakelda“ ja tõestada, et me oleme OM-koha väärilised.



Sõudmine ei ole kunagi kõigile täiesti võrdsete tingimustega ja tihti on vaja ka õnne, KUIGI, tugevamad kipuvad ikkagi võtma oma. Mulle sümpatiseerivad aina rohkem Roald Amundseni sõnad: „Victory awaits him, who has everything in order — luck, people call it.“



Aga miks ma tahaksin veel istuda paati, treenida veel järgmised 8-10 kuud? Ja mis siis saab? Mis on minu jaoks selles projektis tõeline motivaator?



Ma ju tunnen, et mul pole vaja tõestada midagi, mida ma ise juba tean. Ma tean, et olen piisavalt hea isegi ilma Pariisi olümpial osalemata. Ma tean, et olen töökas ja järjekindel. Ma olen seda kõike juba teinud ja olgem ausad, on aeg elukutset vahetada. Kuid siiski on midagi, mis minus kripeldab! Kripeldab seetõttu, et teadlikkus sellest, kuidas realiseerida oma potentsiaali, on muutunud minu jaoks äärmiselt põnevaks ja väljakutsuvaks. Ma tunnen, et suudan pakkuda seda ka teistele enda ümber, eriti oma tiimile.



Lisaks köidab mind coach'i või kogemusmentori roll, olla kõrval nooremate atleetide arenguteel, aidata neil sõnastada enda visioon ja suunata neid võtma vastutust. Kiusata neid küsimustega, mis aitaksid teha paremaid otsuseid ning hoida fookust olulisel. Fookus peab olema arengul, mitte ärategemisel. Areng nii füüsilises kui vaimses vaates. Tean, et üksi on lihtne jääda n-ö mugavaks, isegi kui täidad tublisti treeningplaani.



Nagu Mart Poom kinnitas Tallinna Lõvide treener Ubakivi sõnu: „Kui tahate kuhugi jõuda, siis kunagi ei aita sellest võistkonna treeningust, peate ise lisa tegema.“ See on olnud ka minu moto: „You are behind: get busy!“



Räägitakse, et avalikult välja öeldud eesmärgid on need, mis kõige tõenäolisemalt teoks saavad.



Minu otsus järgmiseks kaheksaks kuuks: panen kõik sisse ja pühendun sõudmisele. Olen oma tiimile olemas.



Eesmärk: kvalifitseeruda Pariisi OMile.



Paistab vägisi sedamoodi, et tuleb veel üks hooaeg ehk Allari ja Tõnu „Last Dance“ (tõlkes „Viimane tants“, viide aastal 2020 Michael Jordanist valminud samanimelisele doksarjale – M. T.).“