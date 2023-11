Koduse liiga suurimaks täheks kerkinud Kasper Suurorg naudib vastutust: pigem teen ise lõpus lolluse kui vaatan kaotust kõrvalt

TalTech/OPTIBET on hooaega alustanud suurepäraselt. Esimesest seitsmest mängust on võidetud kuus, keskmiselt 20 punkti toonud Suurorg kannab selget liidrirolli ja on liiga oktoobrikuu parima mängija nominent.

Suurorg mängis end pildile eelmise aasta suvel U20 EM-finaalturniiril, kus ta vedas Alar Varraku juhendatud Eesti koondise A-divisjoni ja nimetati B-divisjoni sümboolsesse viisikusse. Kuigi ta oli varem sõlminud lepingu ühe Hispaania tugevuselt kolmanda liiga klubiga, siis tänu suurepärasele turniirile tuli pakkumine hoopis Hispaania kõrgliigasse kuuluvalt Badalona Joventutilt, kelle farmvõistkonnas El Pratis ta esimesel hooajal mängiski. Meeskond tõusis küll kolmandast liigast teise, aga siis läksid El Pratil ja Joventutil suusad risti ning klubide 30aastane koostöö lõppes.

„Badalona ei tahtnud neile nii palju raha anda kui küsiti, sest oma noored ei saanud seal piisavalt mänguaega,“ selgitas Suurorg, et määravaks said sajad tuhanded eurod. „Kõik praegused mängijad on Pratist läbi käinud, aga nüüd lõppes see projekt kahjuks ära.“