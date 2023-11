„Ju eestlastele sobib selline vaikne kannatamine.“ Eesti seiklussportlased tõestasid taas, et kuuluvad ekstreemse ala tipptegijate sekka

Eensaar tunnistas, et pika võistluse jooksul võib tiimis ette tulla ka tülisid. Neil on need enamasti seotud sellega, et kuna kõigil meesliikmetel on tugev orienteerumistaust, võivad tekkida erimeelsused navigeerimise osas. Ent kuna koos on võisteldud juba aastaid, siis on õpitud, et sellistes olukordades on targem säilitada rahu ja mitte konflikti õhutada, sest see ei aita edasi minna.

Ühispilt kohalikega pärast toiduvarude täiendamast väikses poes. Foto : Enrique Blanco / Erakogu

Mõistagi on seiklussport nii füüsiline kui ka vaimne väljakutse ja Eensaar tõdes, et eriti asjaga tegelema hakates oli väga tavaline, et võistluse käigus tekkis ebamugavustunne ning peas hakkas trummeldama: miks ma siin olen – miks ma ei maga hoopis mugavas voodis või ei joo saunas sõpradega õlut?! Ma pean ikka täitsa loll olema, et end niimoodi piinan!

„Kuid huvitav on see, et ükskõik kui raske ka ei oleks ja isegi kui oled endale lubanud, et ei tee seda enam kunagi, siis natuke läheb aega mööda ja tekib tunne, et kurat, see on ikka äge – tuleb veel minna,“ muheles Eensaar. „Ju eestlastele sobib selline vaikne kannatamine, omaette mõtlemine ja mitte alla andmine. Ning lõpuks finišisse jõudes on sees ikka väga meeliülendav tunne.“

Vanemate inimeste ala

Tema kinnitusel pole seiklusspordi võistlustel rassimine siiski üksnes karm kannatamine, vaid seda katsutakse ka nii palju kui võimalik nautida, sest rajameistrid annavad endast kõik, et võistlejatele pakkuda parimat, mida piirkonna loodus pakub. Nii teevad eestlased vahepeal lausa konkreetselt looduse imetlemise pause, kus pildistatakse ja elatakse kõike seda läbi.

Lõuna-Aafrikas pakkusid Eensaarele kõige vägevama elamuse ookeaniäärsed liivadüünid, mida mööda kulges viimane, 32 km pikkune etapp. Suurte Aafrika loomadega kokkupuuteid ei olnud, küll nähti okas- ja tüügassigu, antiloope, ahve, küülikuid, varaani ja mõnda madu.