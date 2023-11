Levadia kapten kahest lisaminutist: kus on austus meie vastu?!

„See, mis siin lõpus toimus, oli natuke piinlik,“ põrutas keskkaitsja. „Kuidas saab sellisele mängule anda juurde [ainult] kaks minutit – see on ebareaalne, see on piinlik isegi. Siin [Vapruse] väravavaht pani kümme minutit palli mängu – antakse kaks lisaminutit! Kümme vahetust – kaks lisaminutit! Ma ei tea – kus on austus meie vastu?! Päriselt! Aga mis teha, selline see elu on siin. Aga me võitleme edasi ja usume!“