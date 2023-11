GALERII | Kalev/Cramo mängis tugeva Hispaania klubi vastu eduseisu maha. Rannula: „Psühholoogiline pool segab meid liiga palju.“

Rannula sõnul on füüsiliselt Kalevi meestel kõik okei ja asi jääb pigem vaimu taha. „Psühholoogiline pool segab nii palju, et tekib kõikumisi - kõik korvi alt möödavisked, eksitud vabavisked, lauapallid, mis lähevad näppude vahelt ära - kui me need asjad paremaks saaks, siis suudaksime vahet paremini hoida. Praegu käib üles-alla.“

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula. Foto : Teet Malsroos

Uusima täienduse Mathise kohta jagus Rannulal kiidusõnu: „Ta peab oma kohti paremini otsima, aga ta peabki viskama. Vahepeal jäi ta natuke põrgatama ja selles ta hea pole, et koha pealt otsima hakata. Kui vaatame vastast ja nad hakkavad vahetama, siis meil liiga palju relvasid pole, et neid üks-üks ette võtta. Me pidime nad viskajatega laiali hoidma - saime häid viskekohti, aga nemad said paremaid.“

Kokkuvõttes on peatreener aga veendunud, et Kalevil annab veel edasipääsu peale mängida. Selleks on vaja võõrsil võita vähemalt üks kui mitte mõlemad mängud.

„Meil ei ole veel õnnestunud korralikult lõpuni ära kesta. Meil on ikkagi viimasel veerandajal eduseisus paanika tekkinud. Sellised mängud annavad mängijatele enesekindluse järgmisteks ja suudame väljas ka korralikul lahingu anda. Kõik on veel lahtine,“ sõnas Rannula.

Kalev/Cramo parimana kogusid Kovliar ja Toom 16 punkti. Ukrainlase arvele jäid seejuures kuus lauapalli ja korvisöötu, Toom kogus aga lausa kuus ründelauapalli. Kregor Hermet panustas 15 punktiga. Üleplatsimeheks kerkis aga Zaragoza tagamees Mark Smith 21 punktiga.

Nädala eest alagrupi avamängus kodus Brindisist 76 : 70 jagu saanud Kalev/Cramo peab edasipääsemiseks grupi võitma või tulema kuue parema teise koha meeskonna hulka. Tegelikult pidanuks lisaks eestlastele, Zaragozale ja Brindisile olema grupis ka Ness Ziona Ironi, ent nemad võtsid end Iisraeli sõja tõttu turniirilt maha.