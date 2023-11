Eestlased taotlevad kettagolfi absoluutse tippturniiri korraldusõigust: tahame maailmale näidata, et Eesti on päriselt selle ala suurriik

„Süües kasvab isu,“ märkis Silver Leetma, üks neljast peakorraldajast, Õhtulehele. „Suures pildis on tegemist loogilise jätkuga. Meil on mitukümmend tuhat aktiivset disc golf'i harrastajat, Kristin Tattar on kahekordne valitsev maailmameister, lisaks on meil mitmeid maailma tippu kuuluvaid mängijaid eesotsas Silver Läti, Albert Tamme, Mauri Villmanni, Kaidi Allsalu, Keiti Tätte ja teistega, kellele suurvõistluse väljundit kodupubliku ees pakkuda on puhas rõõm.

Oleme disc golf'i tervikuna Baltikumis arendanud viimased 10 aastat. Ala kiire kasv näitab, et tegemist on väga populaarse spordialaga, mis alles kogub tuure. Kuna meil on olemas selline müütiline võistluspaik nagu Tallinna lauluväljak ning sinna juurde kuuluv Kadrioru park, siis oleks patt mitte kasutada võimalust ühendada kõik osapooled, teha koostööd – riik, linn, EOK, alaliit, sponsorid, toetajad, mängijad ja pealtvaatajad ning näidata maailmale, et Eesti on päriselt disc golf'i suurriik.“

Selgitage palun lihtinimesele, millest üks taotlus koosneb ja mis on selle sisult kõige olulisemad/määravamad osad?

PDGA (Professional Disc Golf Association) seab üles konkursi, kus on võimalik kõikidel võistluste korraldajatel osaleda. Selleks, et kandideerida peab omama varasemaid tipptasemel võistluste referentse. Euroopa meistrivõistlused seda kindlasti ka on ehk esimene päris referents on meil olemas ning 2024. aastal astume sammu edasi European Disc Golf Festivali näol, mis on ühtlasi rahvusvahelise Disc Golf Pro Tour-i eliitseeria võistlus. Sealt edasi saabki minna ainult üks samm edasi ehk major'i või MM-i korraldamine, mis mõlemad toimuvad PDGA egiidi all.

Pakkumine sisaldas põhjalikku presentatsiooni, tiimist ülevaate andmist, asukohapõhist ülevaadet ning lehekülgede kaupa igasuguseid muid nõudeid, mida tuleb täita. Alates sellest, mis on eeldatav eelarve, väljamaksed auhinnarahade näol ning korralduslik tehniline pool. Üks tähtis kriteerium on kindlasti riigi, Tallinna linna, EOK, Eesti Discgolfi Liidu ning sponsorite toetus- ja soovituskirjad.

Kui suureks hindate positiivse vastuse tõenäosust? Millega loodate PDGA-d võluda?

Kuigi spekuleerimisega pole mõtet tegeleda, siis minu hinnangul on tõenäosus orienteeruvalt paarkümmend protsenti. Aasta hiljem kandideerides, peale DGPT eliitseeria võistluse referentsi, kasvavad need võimalused paarikümnelt protsendilt oluliselt kõrgemale.

Üldiselt on oluline olla pildis, näidata PDGA-le, et Eestis on olemas tipptasemel tiim, asukoht, sponsorid ning maailma eliiti kuuluvad mängijad, korralik harrastajate baas, rääkimata pealtvaatajatest. Küsimus ei ole, et kas juhtub, vaid millal see juhtub. Tõenäosus, et see juhtub 2025. aastal on olemas.

Millal tõde selgub?

Detsembri jooksul.