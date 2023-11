Liverpooli vutistaari isa on viiendat päeva röövitud, kurjategijate motiividest pole märkigi

Liverpool alistas pühapäeval koduplatsil 3 : 0 Nottingham Foresti ja tõenäoliselt oleks Diaz kuulunud meeskonna algkoosseisu. Paraku raputas Liverpooli, Kolumbiat ja kogu maailma mängueelsel õhtul saabunud uudis, et Diaze vanemad on röövitud. Ema saadi küll kohe kätte, ent isa on tänaseni kadunud.

„Need olid kõige raskemad tingimused, milles me oleme pidanud kunagi mängima. Võiks ju arvata, et enam kui 1000 mängu kogemust tähendab, et ma olen juba kõigiest läbi tulnud, aga ei,“ sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängu järel. „Me pidime Lucho (Luisi hüüdnimi – R. V.) heaks selle mängu võitma, et aidata tal natukenegi mõtteid mujale viia. Asi pole praegu üldse meis, vaid Luchos ja tema perekonnas. Me loodame, et kõik lõppeb võimalikult kiirelt võimalikult hästi.“

Paraku pole lõppenud. Tiksub viies päev ja kogu Kolumbia on endiselt tagajalgel. Röövitud Luis Manuel Diaz pole lihtsalt ühe väga hea jalgpalluri isa, vaid ligemale 40 000 elanikuga Barrancase linnas populaarne noortetreener. Ka poja suurepärased jalgpallioskused on paljuski just tema teene.

Diaze nõbu Feli Ureche andis W raadiojaamale teada, et Diazt ähvardati korduvalt juba enne inimröövi. The Guardiani andmetel oli Kolumbia inimröövide „pealinn“ nii 1990. kui 2000. aastatel, ent viimase kümmekonna aastaga on olukord paranenud. 2016. aastal langetas relvad riigi suurim gerilja rühmitus, mille järel prooviti võtta suund paremuse poole. Nähtavasti on veel, kuhu areneda. Kuue kümnendi jooksul on riigis registreeritud lausa 38 000 inimröövi.

Kuivõrd Barrancas on Venetsueela piirile üsna lähedal, on Kolumbia võimude suurim kartus, et röövlitel õnnestub Diaz riigist välja viia. Kohaliku politseijaoskonna juht Gen William Salamanca sõnul on otsingutel ametis vähemalt 200 Kolumbia eriväelast – sealhulgas ka eripiloodid, kes aitavad otsida õhust –, lisaks muidugi politsei.

Liverpooli eest Nottingham Forestile avavärava löönud Diogo Jota tähistas tabamust Luis Diaze särgiga. Foto : SCOTT HEPPELL / REUTERS / SCANPIX

Barrancase lähedal asub Guajira kõrb, mille kaudu veavad narkomuulad ja salakaubavedajad sageli näiteks kokaiini ühest riigist teise. Kolumbia politseiülem andis esmaspäeval Bogotas pressikonverentsi, kus rääkis, et kõrbe ja mägesid pole lihtne jala ületada, aga samas oleks loogiline, et röövlid proovivad just sealtkaudu riigist välja pääseda. „Praegu pole meil ühtegi tõendit, et nad oleks piiri ületanud, aga me ei saa seda välistada. On väga tõenäoline, et nad proovivad just sealtkaudu põgeneda.“