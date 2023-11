Soome spordijurist: Norra mäesuusataja diskvalifitseerimine sarnaneb Veerpalu dopingujuhtumiga

Kes pole kursis, siis Mowinckeli suuskade alt leiti laupäeval Söldeni MK-etapil pärast suurslaalomi esimest laskumist lubatud määrast palju rohkem fluori, mis tähendas disklahvi. Nii sportlane kui ka teised asjasse puutuvad inimesed vandusid süütust ja väljendasid üllatust. Sõnaga, segadus on suur, sest väidetavalt ei tea keegi, kuidas sai fluor Mowinckeli suuskade alla.

„Me ei usalda FISi testi ja oleme seda ka neile selgelt öelnud,“ sõnas norralannat toetava suusafirma Head'i võistluste mänedžer Rainer Salzgeber pühapäeval Norra rahvusringhäälingule.

Soome rahvusringhääling (YLE) kirjutas päev hiljem, et mitu allikat on neile öelnud, et testimismasin võib anda positiivse tulemuse ka täiesti fluorivabadele suuskadele. Muide, rahvusvaheline suusaliit (FIS) nihutas vaid kolm päeva enne mäesuusatamise MK-hooaja algust lubatud fluorimäära 1,0 pealt 1,8ni.

„See jätab mulje, et piirväärtuse määramine pole tuginenud väga kindlale alusele,“ osutas Soome spordijurist Olli Rauste YLE-le.

Meenutagem siinkohal, et FIS on fluorikeeldu kolm korda aasta võrra edasi lükanud just põhjusel, et neil polnud usaldusväärset testimismasinat. YLE teatel on FIS avaldanud kasutusele võetud masina kohta vaid ühe dokumendi, mille kvaliteet ei vasta Jyväskylä ülikooli andmeanalüütika dotsendi Sami Äyrämö sõnul teadustöö nõuetele.

Sellest tulenevalt kirjutab YLE, et Mowinckelil oleks apellatsiooni korral head võiduvõimalused. Esimese hooga tuleks pöörduda FISi enda distsiplinaarkomisjoni poole ja kui see tulemus teda ei rahulda, saaks kaevada rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS). Praegu pole teada, kas norralanna vaidlustab disklahvi, nii et arutelu on teoreetiline.

Olli Rauste, kes on CASis täitnud vahekohtuniku rolli, hinnangul on Mowinckeli juhtum võrreldav Eesti murdmaasuusataja Andrus Veerpalu 2011. aasta dopingujuhtumiga. Veerpalu organismist leiti lubatust rohkem kasvuhormooni, kuid tema kaitsetiim apelleeris maailma antidopingu agentuuri (WADA) testi vähesele usaldusväärsusele. CAS mõistiski eestlase õigeks, WADA oli kohustatud teemat rohkem uurima ja piirmäärasid kohendama.