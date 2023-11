Eesti rühmvõimlejate tase on tõusnud, kuid alaliit ei luba neid MM-ile

Hea mõte, aga raske teostada

„Tugevad võimlemisriigid nagu Bulgaaria osalevad võistlustel isegi mitme koondisega ja neil ei ole seal omavahel konkureerivaid rühmi. Oleme rahvuskoondise mõtet ka varem treeneritega oma klubi juhtidele rääkinud, aga see otsus peab tulema kõrgemalt. Kuna suurt rahastust pole, siis iga rühm ongi enda nime peal väljas,“ arutles Perlin.

Ta selgitas, et mõnes suurriigis lähtutakse spordikoolide süsteemist, kus treeningud on õpingutega ühildatud ja sport prioriteediks seatud. Eestis see nii pole.

Lea Kriibi peab rahvuskoondise loomist heaks mõtteks, aga see on raskesti teostatav. „Selline tippsport on Eestis suurel määral lapsevanema rahakoti peal ja meie noorte prioriteet on haridus ja haritus. Kõik gümnaasiumiõpilased, kellest moodustuvad meistriklassi rühmad, on oma elu suunas valiku teinud ja ei saa kõike pooleli jätta. See tähendab, et näiteks Tartu gümnaasiumist Audentesesse spordikooli üle minna ei ole paljudele mõeldav. Piirkondade kaupa saaks küll rühmi ühendada ja esindus luua,“ kirjeldas ta.

Kriibi sõnul teeb rühmvõimlemise koondise loomise keeruliseks veel see, et kui iluvõimlemises piisab kuuest võimlejast, siis rühmas peab kokku olema 12 sportlast.

„Kindlasti pole miski ilmvõimatu, kuid see tähendab, et poliitika peab muutuma. Tippspordi rahastamisel tuleks teha muutusi, sest klubidel pole lihtne kõrge rendihindade ja tööjõu survega toime tulla. Treenerite toetus on juba väga hea samm edasi, aga omaosaluse maht on endiselt suur,“ tõdes ta.

