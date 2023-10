Pöörane mäng ja pronksiheitlus! Kalju tundis juba õrna medali lõhna, Paide pääses õnneliku õnnetusega

Oluline on lisada, et pronksmedali kõrval on kõrges hinnas ka neljas koht, mis võib karikasarja sobilike tulemuste korral ka selle saajale avada uueks hooajaks ukse UEFA konverentsiliigasse.

„Õnnelik õnnetus,“ muigas Frolov Soccernet.ee mängujärgses intervjuus. „Alguses läks valesti kõik, mis valesti minna sai. Pidime punnitama ja ronima –nii palju õnnestus ronida, et miinimumi ehk punkti saime lõpuks kätte. Oleme hooaja lõpusirgel ning loomulikult teame kõik väga hästi, mis tabelis toimub ja kui suur kaal on igal punktil.“

„Mängulõpud läksid hooaja alguses meil käest ära, viimasel ajal pole seda enam juhtunud. Ka laupäevane võit Levadia üle andis loomulikult kõvasti enesekindlust. Olime valmis, alustasime mängu hästi ja oleme loomulikult väga pettunud, et Paide viimasel hetkel pääses,“ tõdes Kalju väravavaht Henri Perk, kuid ei arvanud, et teisel poolajal liiga kaitsvalt tegutseti.

Pingelise tabeliseisu kohta lausus ta tüünelt: „See on nii olnud terve aasta. Siin ei ole midagi muud ka nüüd, kui võtta üks mäng korraga. Meil on kaks finaali veel ees. Ja kui kolmas koht ei ole enam võimalik, siis mängime neljanda peale – ka see on väga tähtis.“