PARAS ŠOKK! Lubamatuid hüvitisi saanud Kerr Kriisa teenis pika mängukeelu

Lääne-Virginia ülikool andis oma koduleheküljel värskelt teada: „2023. aasta augusti lõpus saime teada, et meeste korvpalli üliõpilassportlase Kerr Kriisa üleminekul võib tekkida probleem, sest ta tunnistas, et sai Arizona ülikoolis õppimise ajal lubamatuid hüvitisi. Lääne-Virginia tegi sobiva lahenduse leidmiseks koostööd NCAA üliõpilasspordi personaliga. Oma tegude tõttu jätab Kriisa kvalifikatsiooni taastamise raames vahele üheksa 2023-24 põhihooaja mängu. Kriisa saab võistluskeelu ajal meeskonnaga edasi harjutada ja reisida. Ta võtab vastutuse oma tegude eest Arizonas ja ootab põnevusega liitumist meeskonnakaaslastega.“

Milliseid „lubamatuid hüvitisi“ Kriisa oma eelmises kodukoolis Arizonas sai, ei ole lisatud, kuid võib oletada, et need on seotud mängude eest tulu saamisega.