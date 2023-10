„Hey Jude“! Põlvkonna talent rabab jalgpallimaailma ning paneb Reali fännid korraga laulma ja nutma

„Tänapäeval on number kümned, ründavad poolkaitsjad, keskpoolkaitsjad, kaitsvad poolkaitsjad. Jude ei ole ükski neist. Ta on poolkaitsja. Koondises mängis number kuue, Dortmundis number kaheksa, nüüd Realis number kümne positsioonil,“ iseloomustas Birmingham Citys juveeli lihvida aidanud Paco Herrera ESPNile.

Veel tänagi Saksamaa klubi tüüriv Edin Terzic võttis selle aasta alguses The Telegraphi usutluses Bellinghami fenomeni kokku iseäranis lihtsalt ja tabavalt: „Jude on vanim 19aastane, keda ma olen iial kohanud.“

„Head ja isikupäraga jalgpallurid peavad vähem kannatama. Just ennekõike isikupära – ja mitte kvaliteet – tagab, et Reali särk ei tundu seljas liiga raske. See on kõige alus,“ märkis Reali boss Carlo Ancelotti. Kolm pikka kümnendit loendamatul hulgal staare kamandanud itaallane lisas: „Nii noore ja samas küpse mängijaga pole ma veel töötanud. Ta on lihtsalt targem kui teised. Ka paljud oluliselt vanemad mängijad.“