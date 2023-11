SÜSTEEMI NÕRKUS: kas treenerid peavad saama lapsi graafiku alusel?

Riik: meile ei ole keegi kurtnud

Riigiesindajad väidavad, et nende juures pole spordirahvas seda mure kurtmas käinud. Ka olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles nentis: „Meie kuuleme siis, kui on suur jama. Järelikult nii suur jama ei ole.“

Spordikoolituse ja -teabe sihtasutuse treeneritoetuste peaspetsialist Jane Kalda ei nõustu, et süsteem on vigane, sest viienda kutsetaseme nõue kehtib kõigile ühtmoodi. Kas süsteemi peaks muutma paindlikumaks? „Toetuse andja on avatud kõikidele ettepanekutele, kui see on spordiklubide jaoks probleem. Initsiatiiv peaks tulema neilt, me ei oska näha igapäevaelu nende vaatest. Kuid määruse on siiski kehtestanud kultuuriministeerium ning meie toetuse andjana oleme selle rakendaja. Meie lähtume sellest, mis on määruses kirjas ja järgime neid nõudeid,“ selgitas Kalda.

Roosipõld tunnistab, et suhtles sel teemal vaid Tallinna kultuuri- ja spordiametiga, mitte riigiinstantsidega. Kuuldes, et süsteem ei soosi alternatiivseid lahendusi, pani ta kogu energia piisavalt kõrge kutsestandardiga asendustreeneri leidmisse. Roosipõld pakub, et lapsehoolduspuhkuse ajal võiks asendajaks sobida ka madalama kategooria treener, näiteks klausliga, et juhendab vaid algajaid / mudilasi ning treeningplaani koostab mõni kogenum kolleeg. See võimaldaks vajadusel klubi sees grupid ajutiselt ümber jagada nii, et keegi ei jääks ula peale.

Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn märgib, et Roosipõllu ettepanek on „arutatav“. „Täiesti kutseta inimene on välistatud. See ei läheks kokku meie poliitikaga väärtustada kutset igal võimalikul viisil. Tahame olla kindlad, et meie lastega tegelevad kompetentsed isikud. See eeldus jääb kindlasti. Nüüd on küsimus selles, kas mingitel juhtudel võiks ajutiselt sobida neljas kategooria. Kolmas kategooria, ma ütleks, ei pruugi olla taseme poolest piisav iseseisvalt selliseid protsesse juhtima,“ arutles Pürn.

Tarvi Pürn. Foto : Remo Tõnismäe

Ta lisab sarnaselt Kaldale: „Kui see on valdav probleem, mis paneb laste teenuse pausile või seab selle ohtu, siis tuleb asjaga tegeleda. Mõelda, kas on lahendusi. Kujutan ette, et aladel, kus on treenereid vähe, võib see olla problemaatiline. Suuremad klubid suudavad ilmselt ära lahendada, sest kui see poleks üldse võimalik, oleks teema meil ammu laual.“