Värske isa Mart Seim: naljaga pooleks võib öelda, et poisil on juba oma iseloom

Tasakaalus mehena ei hakka Mart Bulgaaria selgeltnägija Vanga kombel poja tulevikku ennustama. Kindlasti ei suuna ta last vägisi spordirajale. „Sinna on palju aega. Kõige tähtsam, et poiss oleks terve ja aktiivne. Vaatame, millised huvid tal tekivad.“

Loo peategelane möönab, et Eesti ühiskond vajab terveid ja teotahtelisi kodanikke. Üks võimalus on neid kasvatada spordi kaudu.

„Kahjuks on meil koolisüsteem nii tuksi läinud. Jabur, et kehalises kasvatuses enam hindeid ei panda. Nädalas on ainult tund aega kehalist kasvatust. Kui käisin põhikoolis, oli mul kahel päeval kaks tundi kehalist kasvatust. Praeguse süsteemiga on Eestis raske terveid inimesi kasvatada,“ arutleb Mart.