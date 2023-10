KOMMENTAAR | Mis juhtuks, kui NBA tobe komme kanda üle jalgpalli?

Artikkel ilmus esmakordselt oktoobrikuu Jalkas

Lyles rääkis, et soovib tippkergejõustiklaste üldist mainet, tuntust ja prestiiži parandada, ning osana sellest imestas ta, miks MMil ei olnud näha endisi kergejõustikuässasid. Ootamatult pööras ta hinge tõmbamatagi teraviku NBA suunas. „Asi, mis mind kõige rohkem haavab, on see, kui näen, kuidas NBA meistriks tulnud meeskonnad nimetavad end maailmameistriks. Mille maailmameistriks? Ameerika Ühendriikide? Ärge saage must valesti aru, ma armastan enamasti USAd, aga see pole kogu maailm. Siin (kergejõustiku MMil) on kogu maailm koos.“

Videoklipp Lylesi teatraalselt väljendatud seisukohast levis NBA mängijate ja fännide seas kulutulena ning sprinterit naeruvääristavate avaldustega tulid välja isegi NBA superstaarid. „Keegi võiks seda venda aidata,“ ilkus näiteks Kevin Durant, kes peab iseennast nähtavasti kolmekordseks maailmameistriks – 2010. aastal õnnestus tal kuldmedal võita korvpalli MMilt, 2017. ja 2018. aastal tuli ta NBA meistriks.

Huvitaval, aga mitte eriti üllataval kombel jooksis NBA tähtede seas üsna selge joon – USAst pärit staarid olid Lylesi vastu, Euroopast ja mujalt maailmast pärit NBA pallurid paistsid aga pigem Lylesi mõistvat. Näiteks kreeklane Giánnis Antetokoúnmpo, keda peetakse kuuluvat maailma kolme parima mängija sekka, võttis sõna alles natuke pärast seda, kui esimene torm oli vaibunud, öeldes, kui väga oleks ta tahtnud Lylesi kaitseks välja astuda.

Ameeriklaste väited tuginesid lihtsale alusele: NBA on maailma tugevaim korvpalliliiga, kõik paremad mängijad tahavad mängida just NBAs ja seepärast on igati õigustatud, et NBA meistrid end ühtlasi maailmameistriks nimetavad. Ülejäänud maailmas ei olevat ju ühtegi meeskonda, kes võiks realistlikult võttes NBA meistrile vastu saada.

Need väited seisavad pehmelt öeldes savijalgadel. Jah, keegi ilmselt tõsimeeli ei kahtle, et NBA on maailma kõige tugevam korvpalliliiga, kuid vähemalt senikaua, kuni tegu on kinnise võistlusega, kus osaleb vaid 30 sinna kuuluvat frantsiisi, ei ole mitte mingi nurga alt tegu maailmameistrivõistlustega. Ja maailmameister saab ju selguda vaid maailmameistrivõistlustel, mitte kinnises konkurentsis. Rahvusvaheline korvpalliliit FIBA korraldab küll maailmajagudevahelist karikaturniiri, mis on FIFA klubide MMi analoog, kuid tegu on praeguse seisuga täiesti kõrvalise ja karjuvalt ebaesindusliku turniiriga: maailma kahe kõige olulisema klubivõistluse ehk NBA ja euroliiga meistrid seal ei osale ning esindajat ei võeta kampa ka Aasiast ega Austraaliast. Ainult FIBA ise oskab ilmselt öelda, mis sellise turniiri mõte on.

Noah Lyles oma kolmandat MM-tiitlit tähistamas. Foto : ANDREJ ISAKOVIC / AFP / SCANPIX