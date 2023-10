„Kohtunik, saada see kiilakas platsilt ära!“ ehk Tartus mängiti taaskord välja Eesti vanim jalgpallikarikas

„The Star-Spangled Banner“ kinnitati Ameerika Ühendriikide hümniks, Rio de Janeiros pühitseti sisse Lunastaja Kristuse kuju ning toimus esimese Eestis ehitatud veduri katsesõit Tallinnast Türile – need on mõned sündmused, millega on ajalukku läinud 1931. aasta. Ent sellel aastal mängiti Tartus esimest korda välja ka Eesti Üliõpilaste Seltsi (EÜS) ja korporatsiooni Vironia vaheline jalgpalli rändkarikas. Sellele samale hõbedasele karikale mängisid samad akadeemilised tudengiorganisatsioonid ka 92 aastat hiljem, 2023. aasta oktoobrikuu sombusel pärastlõunal.