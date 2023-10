Baskonia vallandaski peatreeneri, uus loots oli kohe varrukast võtta

Tänavuse hooaja algus on Baskonia jaoks kulgenud üle kivide ja kändude. Pärast seda, kui 15. oktoobril alistati koduliigas Zaragoza, on saadud viis kaotust järjepanu. Neist kolm euroliigas ja kaks Hispaanias ja nii ollakse seisus, kus euroliiga tabelis vireletakse 18 meeskonna seas 16. kohal ning kodus ollakse samuti 18 tiimi seas kaheksandal positsioonil. Selge see, et klubi juhtkonna kannatus pidi ühel hetkel katkema.

Baskonia õnneks oli neil Peñarroyale kohe võtta ka väärikas asendaja. Nimelt oli Belgradi Crvena Zvezda andnud hiljuti kinga Duško Ivanovićile ja 66aastane montenegrolane otsustati taas enda klubisse kutsuda. Just nimelt taas, sest ta on juhendanud Baskonia tiimi kolmel korral varemgi: aastatel 2000–2005, 2008–2012 ja viimati 2019–2021. Tegemist on Baskonia ajaloo edukaima peatreeneriga, kelle käe all on võidetud kolm Hispaania meistritiitlit (2002, 2010 ja 2020) ja kolm karikat (2002, 2004 ja 2009) ning lisaks ka üks superkarikas (2008).