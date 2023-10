Milliseid tipptasemel videomänge saab täna nutitelefoniga nautida?

„Täpselt nii. Kuna nutitelefonid on sarnaselt muu tehnoloogiaga väga palju võimsamaks läinud, siis saab nende peal nüüd mängida paljusid videomänge, mille nautimine nutitelefonil oleks minevikus olnud mõeldamatu ja milleks oli vaja võimekat arvutit. Samuti tasub arvestada, et nutitelefonide ekraanid on läinud palju suuremaks. Meie Galaxy Fold5 volditaval telefonil on lausa 7,6-tolline sisemine ekraan, mis muudab mängimise ülimõnusaks,“ sõnas Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Alari Pennar.

Siin on 5 ägedat videomängu, mille nautimiseks oli varem vaja konsooli või arvutit, kuid mida saab nüüd kasvõi täna endale Google Play rakenduste poest alla laadida. Mitmed neist on küll tasulised, kuid vähemalt ei tule mängus edasiliikumiseks osta kahtlaseid teemante või mündikesi, mille soetamisega on nii mõnigi nooruk oma vanemate pangakonto tühjaks teinud.

Grand Theft Auto: San Andreas

See meistriteos mängudeloojalt Rockstar Games pärineb veel ajast, kus uut GTA-d ei pidanud aastakümneid ootama. Mängu eest tuleb küll välja käia 7,99 eurot, kuid kõik, kes on seda kunagi mänginud, ilmselt ei vaidle, et see on seda väärt.

San Andreas räägib loo Carl Johnsonist, kes naaseb Los Angelesest inspireeritud suurlinna Los Santos, kus toimuvad tema ema matused. Sealt edasi hakkab ta abistama enda venda, et koos üles ehitada nende gäng Grove Street Families. Lisaks muidugi viib mäng CJ paljudele muudele seiklustele ja ka San Franciscol põhinevasse San Fierrosse ja Las Vegasest inspireeritud Las Venturasesse.

Minecraft

Mojangi arendatud Minecraft on ilmselt tuttav paljudele noortele ja isegi nende vanematele. Lõbus liivakasti stiilis mäng laseb kasutaja valla suurde maailma, kus tuleb endale varjualune ehitada ja ellu jääda, sest öösiti liiguvad hämaruses ringi ohtlikud ämblikud, skeletid ja zombie’d. Mängus on tegevusi sisuliselt lõpmatult, võib tegeleda kaevandamisega, hakata farmeriks või soovi korral minna jahtima hoopis Ender draakonit, keda peetakse mängu lõpubossiks. Minecrafti eest tuleb välja käia samuti 7,99 eurot.