FIBA kangekaelsus kahandas Kalev/Cramo alagrupi kolmeliikmeliseks

Kuna Iisraelis on Gazas toimuva tõttu väga ärevad ajad, siis on selge see, et spordivõistluste pidamine on seal praegu pehmelt öeldes raskendatud. Nimetatud kolmik üritas leida lahendusi, et saaks siiski osaleda, kuid nende väitel ei tulnud turniiri korraldav FIBA neile piisavalt vastu ega leevendanud keerulisi tingimusi, mis sarjas osalemisega kaasnevad.

Nimelt nägi algne plaan ette, et Iisraeli klubide nominaalsed kodumängud peetakse Küprosel. FIBA soovis, et need mängud peetaks vahemiks 6.–17. novembrini, kuid nii, et igaüks korraldaks nädalas ühe mängu. Et igal satsil oleks vaja Küprosel mängida kolm „kodumängu“, osutasid klubid, et see oleks ka teoreetiliselt võimatu.

Samuti pole Iisraeli klubidele ette nähtud pikemal perioodil Küprosel viibimist: FIBA nõuete kohaselt tohtinuks nad kohale saabuda päev enne mängu ning lahkuda oleks tulnud päev pärast pärast matši toimumist. Need nõudmised Bnei Herzliyale, Hapoelile ja Ironile ei sobinud.

„Oleme viimastel nädalatel teinud palju pingutusi – rahalisi ja professionaalseid –, et saaksime ka tänavu FIBA ​​Europe Cupi turniiril osaleda,“ seisab klubide ühisavalduses. „Need sammud tulenesid ühelt poolt arusaamast, kui oluline on, et Iisraeli meeskonnad jätkaksid võistlemist ja Iisraeli esindamist, ning teiselt poolt mõistsime, et see võib tulevikus Iisraeli tiimide osalemist mõjutada, kui oleksime ühepoolselt turniirist loobunud.

Ametnikud, Iisraeli kultuuri- ja spordiminister Miki Zohar ning välisministeerium andsid endast parima. Kahjuks puutusime kokku FIBA-poolse koostöö puudumisega ja nende soovimatusega aidata või leida lahendus, mis võimaldaks meil turniiril edasi võistelda.

Klubidena, kellel on FIBA sarjades ​​ja eriti Eurocupil auväärne minevik, ootasime selle [sõja] valguses palju mõistvamat ja kaasavamat suhtumist. Sellistel aegadel peaksid korvpall ja sport olema inimesi ja kultuure ühendav rahusild ning oleme pettunud, et meilt võeti õigust seda silda ületada.“