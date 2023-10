Fluorikeeld nõudis esimese ohvri. Suusafirma esindaja: „Me ei usalda FISi testi!“

Mowinckel sai kurva sõnumi, et tema suuskade all on lubatud kümme korda rohkem fluori, eile Söldeni MK-etapil pärast suurslaalomi esimest sõitu. Norralanna puhkes uudist kuuldes nutma, sest rikkumine tähendab disklahvi.

Mõne aja pärast teatas Mowinckel Norra TV2-le, et ta ei proovinud petta, vaid juhtunud on eksitus.

Segadust väljendasid ka ülejäänud asjaomased. Kõige reljeefsemaks läks norralannat toetava suusafirma Head esindaja Rainer Salzgeber, kes pritsis rahvusvahelise suusaliidu (FIS) aadressil tuld ja tõrva.