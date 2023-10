Ott Tänak: me polnud sel nädalavahetusel ülearu konkurentsivõimelised

Meenutagem, et Tänakul läks keeruliseks reede hommikul märjal asfaldil ja ta langes teiselt kohalt viiendaks. Esmalt langes avarii tõttu eest Esapekka Lappi ja päev hiljem Elfyn Evans. Eestlase ülesanne oli vaid teel püsida, otsest võitlust ta kellegagi ei pidanud.

„Jamadest hoidumine andis meile midagi head tagasi,“ sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. „Ütleksin, et me polnud sel nädalavahetusel ülearu konkurentsivõimelised. Samas meil polnud ka reedel hea stardipositsiooni ja selle päeva lõunaks olime juba positsioonis, kus polnud vaja suruda. Seega keskendusime nädalavahetuse ohjamisele.“

Tiimi pealik Richard Millener lisas: „Ott ja Martin jõudsid teist korda järjest poodiumile. On aus ütelda, et Ott ei tundnud end nendes tingimustes mugavalt. Seega oleme rõõmsad, et ta ei andnud alla, vaid jäi kindlameelseks.“