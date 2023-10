KOMMENTAAR | Kas Eesti jalgpall liigub tõesti lumehelbekeste ühiskonna suunas?

Just täpselt nii juhtus reedeses Premium liiga kohtumises Tartu Tammeka ja Tallinna Kalevi vahel, kui alustuseks saatis matši peakohtunik Jagnar Jakobson Tanel Tammiku platsilt minema, andes talle liigse suupruukimise eest teise kollase kaardi. Peagi aga vilistas ta sootuks mängu seisma, sest abikohtunik Sten Klaasenit olla tribüünilt solvatud. „Kuhu me liigume siin, lumehelbekeste ühiskonna poole või? See on ju kuradi jalgpall, see on emotsioon, rahvas avaldabki oma arvamust,” oli Tammeka kapten Richard Aland Soccernet.ee ülekandes nõutu.