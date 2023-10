Ajaloolise debüüthooaja teinud Eesti veemotoäss pürib kuninglikku MM-sarja

Nagu eeldada võib, siis pole tegemist sugugi odava lõbuga. 21aastane Arand tunnistas, et ilma toetajateta poleks tal isegi võimalik selle spordialaga tegeleda. „Isa on alati kaasas ja ilma temata ei suudaks ma seda kuidagigi teha. Ülejäänud inimesed aitavad vabatahtlikult ja oleme selle eest väga-väga tänulikud,“ selgitas ta.

Hindamatu tähtsusega on Arandile olnud just vanemate toetus, kuid on selge, et ta väärtustab oluliselt ka teisi abistajaid. Erinevates paadiklassides mitmekordseks maailmameistriks tulnud spordimees tõstis intervjuu käigus oma toetajaid esile, tahtmata kedagi mingil juhul unustada.

Kui kiirused ulatuvad veemotos 230 kilomeetrini tunnis, siis on ilmselgelt õnnetuseoht märkimisväärselt suur ning selle võib liigitada ekstreemspordi alla. Kui Arand ise eriti ei pelga, et võib näiteks keerata paadi üle katuse – seda on loomulikult ka juhtunud –, siis rohkem muretseb ta, kui raske võib olla seda pealt näha lähedastel.

„Mäletan väga hästi seda, kui mul oli F4ga esimene õnnetus. Kõigepealt lendasin õhus ja lõpuks olin vee all. Mingil hetkel seal tärkas mul peas, et pean kiiresti välja tulema, muidu saab paps kalda peal südamerabanduse. Tulin kiirelt välja ja esimese asjana lükkasin käe püsti – lootsin, et ta näeb, et minuga on kõik hästi. Ta on ise kogu aeg öelnud, et pane ise kunagi oma poeg paati sisse ja tõmba rihmad peale,“ meenutas Arand.