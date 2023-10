Tänak viimasel katsel tehtud apsakast: teadsin, et ei tohi seda puutuda

„Me ei saanud aru, mis juhtus. Aga järel oli üks katse, kus tuli sõita sisuliselt ühest järsust kurvist teise. Lisaks oli tee väga porine. Mul oli ühes kohas halb refleks ka. Teadsin, et ma ei tohi seda [käsipidurit] puutuda, aga ilmselgelt tegin seda. See lõi meid pisut rivist välja, aga olime ka teistes kohtades hädas, eriti kurvides. Polnud kerge katse,“ tõdes Tänak.

Miks ralli viimasel katsel siiski nii toimis? „Ilmselt oli kehal tunne, et tuleb aidata. Enne, kui jõudsin sellele mõelda, oli see juba tehtud. Selleks polnud palju vaja,“ selgitas ta.

M-Spordi pealik Richard Millener ütles, et kui see apsakas välja jätta, siis võib päevaga rahule jääda. „Jah, natuke oli sellist draamat, mida me ei vajanud. Käsipiduriga oli väike probleem. Ott tundus ise ka natuke pettunud olevat. Kokkuvõttes oli päev päris hea ning võitleme endiselt poodiumikoha nimel. Oleme suutelised sellega homme jätkama ja see on ka meie eesmärk,“ lausus ta.