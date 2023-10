Tartu pikendas võiduseeriat, Kalev/Cramol oli Raplast jagu saamisega tükk tegu

Rosenthal sõnas pärast matši Delfi TV otseülekandes, et meeskond ei saa mängu algusega kindlasti rahule jääda. „Võib-olla oli endiselt peas mõte, et vastased olid noored Läti ülikooli poisid. Oleme siin võitnud [Riia] VEFi väga rasketes mängudes ja võib-olla alguses mõtlesime, et küll ära võidame,“ arutles ta. „Saime ka treenerilt peapesu, et läksime väljakule lihtsalt seisma, eriti kaitses. Teisel poolajal saime oma mängu paremini käima ja usun, et tänu sellele tuli võit.“