VIDEO | Võimsas hoos Dončić pani hooaja punktirekordile krooni võidu toonud imeviskega

Nii kostitas Dončić kodusaalis Brooklyn Netsi 49 punktiga, tabades väljakult viskeid 16/25, sealhulgas kolmeseid 9/14. Lisaks hankis ta 10 lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu ning mis kõige tähtsam: Mavericks alistas Netsi 125 : 120 ja kirjutas tabelisse teise võidu. Just Dončići ookeani taga koheselt „imeviskeks“ tituleeritud kolmene 26 sekundit enne normaalaja lõppu seisul 120 : 120 oli see, mis aitas Mavericksil võidu ära vormistada. Muuseas, viimase kolme minutiga sopsas Dončić neli kolmest!

„Nägin, et rünnakuaja lõpuni oli jäänud kaks või kolm sekundit, nii et pidin selle teele saatma,“ kommenteeris Dončić ise kohtumise järel. „Mõtlesin, et ehk läheb vastu rõngast ja saame võimaluse lauapalliks. Ma ei tea isegi, kuidas selle viske sisse sain!“