Algkoosseisu pääsenud Raieste kümnekordistas oma minutid, aga treeneri nahka ei päästetud. Kas järgneb vallandamine?

On üpriski tõenäoline, et reedene kohtumine jääb viimaseks Baskonia peatreenerile Joan Peñarroyale, kelle vallandamise kohta Hispaania meedia viimastel päevadel üpris kindlas kõneviisis artikleid on vorpinud. Peñarroya asendajaks on tõenäoliselt serblane Duško Ivanovic, kes alustas hooaega Belgradi Crvena zvezda pealikuna, aga sai sealt hiljuti hundipassi. Ivanovic on Baskonias töötanud varasemalt kolmel erineval ametiajal.