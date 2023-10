M-Spordi pealik: puhtalt kiirusega me seda rallit ei võida

Ta tõi ka välja, et juba kolm pilooti – Rally2 masinaga kihutavad Yohan Rossel ja Andreas Mikkelsen ning Hyundai äss Esapekka Lappi – on teinud avarii.

„Ütlesin enne [M-Spordi omanikule] Malcolm [Wilsonile], et need olud mulle ei sobi,“ sõnas Millener WRC All-Live'i otseülekandes. „Kiire, libe, porine ja puulehti täis asfalt. Gus [Greensmith] kurtis, et tal pole autos mitte mingisugust tunnetust. Sellised tingimused on kohutavad, siin ei saagi mingit tunnetust olla. Meil on Suurbritannias sama suurepärased olud olnud, seega teame, kui raske võib olla. Aga üritame sõita nii kiiresti kui võimalik. Lappi, Rosseli ja Andrease pealt nägime, kui palju võib mudane tee mõju avaldada.“

M-Spordi esisõitja Ott Tänak on viie kiiruskatse järel neljandal kohal, kaotust liidrikohal olevale Toyota staarile Kalle Rovanperäle 43,8 sekundit. Pärast neljandat katset oli eestlane kurtnud, et tema autoga on võimatu sõita. Millener tõdes, et hetkel on neil raske saada vastu Toyotadele, kellele on praegu suureks eeliseks rajapositsioon.

„Iga päev on väga erinevad tingimused. Praegu on päris suured vahed, aga usun, et pärastlõuna tuleb kõigile keerukas. Peame võtma päeva korraga. Praeguse seisuga ei võidaks me seda rallit puhtalt kiirusega. Mõned katseajad on olnud päris head, aga tee läheb nii kiiresti poriseks tagantpoolt tulijate jaoks. Nägime juba hommikul, et sõitjatel oli probleeme. Seega ei oska öelda, mis veel saama hakkab,“ sõnas M-Spordi boss.

Millener kiitis hoolealust Adrien Fourmaux'd, kes on Rally2 masinaga pilootidest hetkel viies, vaatamata sellele, et tal purunes kolmandal katsel rehv. 28aastane prantslane saab novembri keskel Jaapani MM-rallil proovida ka Rally1 autoga kihutada.