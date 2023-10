ÕL HISPAANIAS | Jaan Puidet on ühe eduka hooaja kaugusel nädalapikkusest peost (Brasiilia) Ronaldoga

Puidet alustas Hispaania klubis Valladolidis neljandat hooaega. Elukaaslase Greetega elatakse linnasüdames vaatega Plaza Mayorile. Kui Valladolidi meeskond peaks tänavu kõrgliigasse tõusma, piisab Puidetil sajameetrisest jalutuskäigust ja juba ongi ta jõudnud linnavalitsuse hoonesse, kus toimub vastuvõtt ja mille rõdul kogu linnaga võitu tähistatakse. Plaza Mayoril esines mullu ka maailmakuulus Jason Derulo. Kui Puidet aga telefonist suurkontserdi pilte näitas, siis olid need kõik millegi pärast lavatagusest.

Intervjuus Õhtulehele räägib Puidet oma elust Hispaaniast, kohalikust õlle- ja veinikultuurist, liigatasemest, kuulsast Brasiilia Ronaldost ja kes on Valladolidi omanik ning president. Lisaks saame teada, miks ta pole juba kaks aastat koondises olnud ja kas on üldse lootust teda veel kunagi näha?

Neli aastat Hispaanias ühes klubis kõlab päris muljetavaldavalt. Kuidas sul on õnnestunud nii kauaks paikseks jääda?

Rolli mängib inimestega suhtlemine ja läbisaamine. Ma olen alati püsinud igal pool mitu aastat. Kui siia tekivad omad inimesed, siis väga ei kipugi ära. Ma ei näe, et kusagil mujal parem oleks, kui ma just ei tee sammu kõrgemale. Linn meeldib, inimesed on ümberringi toredad ja pole midagi halba öelda.

Mis linn Valladolid on?

Nii palju kui ma olen kohalikega rääkinud, siis tehakse palju tööd ja nähakse vaeva. See on ehituslinn, siin lähedal on näiteks Renault' tehas ja ka kuulsad veinipiirkonnad. Siin on üsna palju eestlaslikku mõtlemist, et kui näed palju vaeva, siis jõuad ka kuhugi.