Tõrjutud võrkpallur Kevin Saar: välismaal hinnatakse mind palju kõrgemalt kui kodus

Kuuendat aastat välismaal võrkpalli mängiv Kevin Saar tunnistab otsesõnu, et tunneb end Eesti koondisest kõrvalejäetuna. Samas lisab ta, et kuna klubikarjäär on toonud leivale või ja aidanud natuke säästagi, ei näe ta kurtmiseks vähimatki põhjust.