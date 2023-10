Norra politsei algatas Ingebrigtsenide isa suhtes kriminaaluurimise

Vennad Henrik, Filip ja Jakob šokeerisid Norra üldsust eelmisel nädalal, kui väitsid ajalehele Verdens Gang (VG) antud intervjuus, et isa on olnud nende vastu vägivaldne. Gjert Ingebrigtsen lükkas süüdistused ümber, ent politsei eeluurimine päädis kriminaalmenetluse algatamisega lähisuhtevägivalla paragrahvi alusel, vahendab Norra rahvusringhääling (NRK).

Norra edelapiirkonna politseiohvitser Terese Braut Vage selgitas NRK-le, et sääraste juhtumite uurimine on pikk protsess ning selle keskmes on asjaosaliste küsitlemine. Ühtlasi andis ta mõista, et uurimise ajal pole mõtet üldsusel sisulist infot oodata.

Gjert Ingebrigtseni advokaat John Christian Elden ütles, et kriminaalmenetluse algatamine on nende süüdistuste põhjal loogiline. „See annab talle (Gjerdile) võimaluse asja konkreetselt kommenteerida ja võimalik, et end puhtaks pesta,“ sõnas Elden NRK-le ja lisas, et tema klienti pole veel üle kuulatud.

„Teame seda, et politsei peamine allikas on VG-s avaldatud väited.“

Advokaadi sõnul pole Gjerdil praegu kerge aeg ning poegade käitumine oli teda üllatanud. Peresisest suhtlust polevat pärast VG artiklit olnud.

Vennad jäid NRK-le täna kättesaamatuks, ent nende kõneisik Espen Skoland teatas kirjalikult, et meediatsirkus peab lõppema. „Henrik, Filip ja Jakob peavad saama avalikult elada sportlaseelu nii, et nende eraeludesse ei sekkuta,“ kirjutas Skoland.

Ta lisas muuhulgas: „Nad pole kunagi tahtnud, et peretülist saaks meediatsirkus. Vastupidi, nad tegid peaaegu kaks aastat kõik, et seda vältida. Nad andsid Gjerdile võimaluse taanduda vaikselt. Selle asemel sidus ta end Eldeniga ja nad külvasid nii palju segadust kui võimalik. Seetõttu pidid vennad oma valusa looga lagedale tulema.