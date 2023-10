ÕL HISPAANIAS | Kotsarist on saanud Baskonia kultuskangelane: „Fännid armastavad loomulikult kõiki mängijaid, aga eriti just Kotsarit. Ta on meem!“

Baskonial on praegu rasked ajad – hooaega on alustatud Euroliigas kolme kaotusega ja ees ootab tõenäoliselt treenerivahetus. See ei tähenda aga, et fännid meie meestele selga oleks pööranud. Sugugi mitte – Baskonia fännid armastavad Maik-Kalev Kotsarit ja Sander Raiestet.