OTSEBLOGI | Kas Tänakul õnnestub neljandalt kohalt kõrgemale kerkida?

Tänak, kes kaotas Neuville'ile 23,2 sekundit, ütles finišis irooniliselt Järveojale, et „tõmbas õla liigesest välja“. Finišis selgitas ta, et käigukangi polnud. „Meil polnud seda viimased 5-7 kilomeetrit. Ma ei saa aru, miks see just minuga juhtub. Ju siis veedan liiga palju aega jõusaalis.“