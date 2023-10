OTSEBLOGI | Kas Rovanperä suudab Kesk-Euroopa rallil MM-tiitli ära kindlustada? Mitmendaks tuleb Tänak?

Aga katsevõit läheb Rovanperäle, kes on Neuville'ist 0,5 ja Katsutast 4,4 sekundi võrra kiirem. Kas see üllatas teda? „Võib-olla natuke. Tahtsin lihtsalt lõpetada päeva hea tundega. Arvan, et see on tingimuste poolest kõige raskem asfaldiralli, mida näinud olen. Ma ei tea, kas seda saab isegi asfaldiks pidada. Aga hea, et mu seis on nii hea. Proovime homme töö lõpule viia.“