OTSEBLOGI | DRAAMA! Evansi ralli lõppes kuuris, Tänak tõusis kolmandaks

Rovanperä kaotab Neuville'ile 24,7 sekundiga. Kokkuvõttes kahanes soomlase edu Neuville'i ees 10,9 sekundi peale. „Üks kurv oli ootamatult libe, oleksin pidanud olema ettevaatlikum. Üsna keeruline on aru saada, kuhu teised on muda toonud. Tee on räpane,“ nentis Rovanperä finišis.