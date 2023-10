BLOGI | Rovanperä on kahekordne maailmameister, Tänak lõpetas ralli pjedestaalil

Evans on nüüd kohal ja sõidab põhjaks 8.42,3. Ligemale kuus sekundit aeglasem kui hommikul, aga see oli teada, et praegu nõnda kiireid aegu ei näidata. „Tuleb vähemalt üritada. Aga kui aus olla, siis oli Kalle niikuinii ülikiire ja meie kiirus polnud selleks piisav. Eesmärk oli vähemalt Thierry ees olla, aga sellega ma hakkama ei saanud. Selge on see, et järgmisel hooajal üritan uuesti. Kiidan kogu tiimi!“