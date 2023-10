Hiina talent kukutas karjääri parima turniiri teinud Petrovi konkurentsist: võidud ja kaotused tulevad ja lähevad, kuid need emotsioonid jäävad igaveseks

Täna tunnistas Eesti sportlane sotsiaalmeedias, et seekord polnud tema päev. „Kuid tegin sellegipoolest väga korraliku võistluse, mida olin oodanud juba pikemat aega. Olen rahul kahe võiduga ja sellega, et sain mängukogemust, millest mul oli tükk aega puudust olnud. Loodetavasti tuleb see edaspidist silmas pidades kasuks. Palju edu Xingile, ta on väga andekas, kellel head tulemused lihtsalt muudkui tulevad.

Olen väga tänulik, et mul oli võimalus mängida sellisel areenil maailma parimate vastu. Hindan seda väga. Aitäh kõigile, kes mind toetavad – tundsin seda algusest lõpuni. Võidud ja kaotused tulevad ja lähevad, kuid need emotsioonid jäävad igavaseks. Tänan oma perekonda, nad teavad täpselt, milliste deemonitega pean võitlema. Võimatu on üle hinnata seda, mis nad teevad, et mulle toeks olla. Aitäh ka sponsoritele ja toetajatele, kelleta see oleks võimatu. Ja kõige tähtsam – tänan oma tütart – see kõik on ainult sinu pärast,“ sõnas Petrov.