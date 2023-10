VIDEO | Tänakult uuriti testikatsel, kas ta võiks ralli võita: „Jätame selle järgmisesse aastasse.“

Tänak ütles esimese läbimise järel WRC All-Live'i otseülekandes, et midagi lihtsat teda Kesk-Euroopa rallil ees ei oota: „Ralli alguses tundub juba ülevaatus olevat üsna keerukas. Meil on juba pikk päev olnud. Eks ole näha, ükski päev ei tule lihtne.“

Testikatsel paremuselt teist minekut näidanud Rovanperä oli Eesti ässaga sama meelt: ralli on parajaks katsumuseks. „Oleme kõvasti tööd teinud. See nädal tuleb päris raske. Siin on erinevad katsed ja stiilid. Iga päev on natuke teistsugune. Kaardiga tuleb palju vaeva näha,“ selgitas Toyota piloot.