Keila ajalooline mäng lõppes suure kaotusega. Peatreener Pahv: olen jätkuvalt seda meelt, et sellest liigast saab meile ainult kasu tulla

„Kindlasti oli see mäng sees, aga kokkuvõttes: nad on ju korvpallurid, nad peavadki mängima – mis siin ikka on! Ennegi on mängitud üle päeva, kui vaja. Hooaja lõpus on play-off'is ka mängud üle päeva – mis siis saab, jätad mängimata või?! Ei jäta ju,“ põrutas Pahv. „Jah, teisel poolajal oleks agressiivsust ja võitlust tahtnud rohkem näha. Aga kokkuvõttes arvan, et debüüt on tehtud – ega masenduda pole väga mõtet.“