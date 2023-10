Maratonijooksu maailmarekordimehe kiirus teeb isegi tema treenerile muret

Treener Hakizimana lisas, et tegelikult vajas Kiptum üksjagu aega, et mõte maratonijooksust talle meeldima hakkaks. Seni poolmaratone jooksnud talent oli nimelt arvanud, et täispikk maraton on tema jaoks liiga raske.

Keenia jooksuekspert Martin Keino tõi BBC Aafrikale välja, et Kiptumi edu aluseks on tema kartmatus: distantsi esimesel poolel hoiab ta end isegi justkui tagasi, et siis teisel poolel rünnata, nii nagu varem mitte keegi teine teinud pole. „Selline taktika on väga harukordne,“ lisas Keino.

Ometi on selles kiiruses ka suur ohukoht. Nimelt tunnistas Hakizimana ausalt, et Kiptum eelistab ka treenida kogu aeg täistempoga, kuid sel moel jätkates ei pruugi ta pikalt vastu pidada. Vigastuste oht on lihtsalt nii suur.

„Ta treenib palju ja sellisel määral, et tal on oht murduda,“ avaldas treener murelikult. „Olen tal soovitanud tempot alla võtta, kuid ta ei taha seda teha. Nii ütlesin talle, et hea küll, aga viie aasta pärast on sinu jooksudega kõik. Ta lihtsalt peab rahulikumalt võtma, et kergejõustikus vastu pidada.“