INTERVJUU | Kristin Tattar hooaja lõpus lahvatanud skandaalist: see tekitas minus valusaid emotsioone, aga seda teab vaid inimene ise, kas ta pettis tahtlikult

Nii ei saanud me mõistagi üle ega ümber Throw Pink turniiril kerkinud skandaalist. Holyn Handley viimase ringi viimane korv. Kas ameeriklanna mängis Tattari hinnangul ausalt? Kui palju on ta üldse USA profituuril kokku puutunud tahtliku pettusega?

Tuleb välja, et konkurendid on muutunud aastatega kadedamaks. Kui varem tundis Tattar end alati USAs oodatuna, siis nüüd tunnistas ta, et on tajuda muutust.

Lisaks uurisime, kas esimest korda nelja kuu jooksul poodiumilt välja jäämine tekitas kuidagi veidra tunde ning millised on Tattari ja tema elukaaslase Silver Läti pulmaplaanid. Kes ei tea, siis Eesti kettagolfi esipaar kihlus septembri lõpus.

Aga jutuajamine algas väga olulisest teemast, läbipõlemisest, mida Tattar on kahjuks korduvalt kogenud.

Kristin, rääkisid äsja Team Estonia sportlasfoorumi laval läbipõlemisest. Mind saali ei lubatud, aga eeldan, et järelikult oli, mida jagada omast kogemusest.