„Ta on tubli noormees.“ Vipsile võimaluse andnud tiim palkas uue põhisõitja, kuid ei löönud ka eestlase nina ees ust kinni

„Tutvustasin teda Atlanta ringrajal mõnele LMP2 tüübile, et teha kõik endast olenev, et teda aidata,“ selgitas Rahal. „Kuid ilmselgelt tahame teda enda tiimi jaoks hoida, sest ta on väga-väga hea võidusõitja ja ta teeb endiselt meie heaks tööd. Kui vaadata uut hübriidi, siis Jüri, Christian ja Pietro on teinud simulaatoris kõvasti tööd, et õppida ja mõista seda uut maailma. Ma arvan, et see aitab meil meeskonnana palju kiiremini hoogu üles saada, sest neil on selline kogemustepagas. Arvan, et meil on neli tegijat, kes aitavad meeskonda edasi viia.“