Eesti pallimängukoondislaste motivatsioonipakett: mitte raha, vaid Kangro Kalevipoeg, au ja hea enesetunne

13. ja reede oli õnnelik päev Aserbaidžaani jalgpallikoondisele, kui oktoobrikuises Tallinnas alistati 2 : 0 Eesti ja teeniti nii üldse oma ajaloo esimene võõrsilvõit EM-valiksarjas. See võit tähendas aserite koosseisu kuulunud mängijatele ka magusat rahalist boonust – et iga valiksarja punkti eest on neile kuuldavasti ette nähtud 10 000 eurot preemiat, lahkus iga pallur Eesti pealinnast 30 000 euro võrra rikkamana.