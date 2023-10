Noorema generatsiooni suusatajad ei pea kurikuulsast alpitoast pooltki nii palju lugu kui Mae ja Veerpalu

Tehvandi hotelli alpituba oli Eesti murdmaasuusatamise kuldajal nii kuum koht, et Jaak Mae tormas sinna isegi jõululauast. Hiljem sai tuba kurikuulsaks, sest just seal andis Andrus Veerpalu 2011. aasta 29. jaanuaril suurt segadust tekitanud positiivse dopinguproovi. Viimasel ajal pole alpitoast peaaegu et midagi kuulda olnud – kas noorema generatsiooni suusatajad ei käigi kunstlikes mägedes?