Kalev/Cramo uus leegionär kibeleb suurde rolli, aga Rannula tõmbab tuure maha: tal pole veel aimugi, millised nõudmised meil täpsemalt on

Pärast õnnetut kvalifikatsiooni, kus takerduti juba esimesel tõkkel Norrköping Dolphinsi vastu, on Kalev kogunud hoogu koduses Eesti-Läti liigas. Seal on küll võidetud kõik viis kohtumist, ent tõele au andes on vastased olnud pigem lihtsad. Ainsana on neile sitkelt vastu pannud Liepaja, ent Läti ülikooli, Tallinna Kalev/Snabbi ja Valmierat võideti keskmiselt 45 punktiga.

„Ilmselgelt me tegeleme oma süsteemi sees veel reeglite kinnistamisega. Treenerina tahaks, et läheks kiiremini, aga endiselt peame neid lihvima,“ sõnas Kalevi peatreener Heiko Rannula. „Vahet pole, kes on vastane, meil löövad samad vead välja.“