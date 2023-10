VIDEO | Niina Petrõkina saavutas GP-etapil enneolematult hea tulemuse: „Olen väga uhke!“

Kusjuures hooajaks valmistumine ei läinud Svetlana Varnavskaja õpilasel sugugi libedalt, sest ta otsis suvel ligi kaks kuud uusi, tema jalgadele sobivaid uisusaapaid. Vabakava on Petrõkinal sama, mis mullu. „See on minu jaoks nagu kodu, minu turvaline paik,“ märkis ta. „Tean täpselt, kuidas tagasi ree peale saada, kui midagi peaks minema valesti.“

Mullu osales Petrõkina kahel GP-etapil, saavutades kuuenda ja seitsmenda koha. Tänavu on tal kutse veel Hiina GP-etapile, mis toimub Chongqingis 10.-12 novembril.

Hooaja eesmärke Petrõkina Golden Skate'ile ei avaldanud. „Tähtis on teekond eesmärkideni,“ osutas ta elutargalt. „Olen väga uhke, et võitsin esimese eestlasena GP-etapil medali. See rõõmustab mind tohutult.“